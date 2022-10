LIVE – Torino-Cittadella 0-0 | Coppa Italia 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ladi, match valevole per i sedicesimi di. Entra nel vivo laNazionale, con impegnate anche diverse squadre di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 18 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. DOVE SEGUIRE IL MATCH PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F50-0 1? Si parte! 21.00 Amici di Sportface, buonasera dall’Olimpico-Grande. I granata di Serie A sfidano i granata di Serie B, in palio gli ottavi ...