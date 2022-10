LIVE Coppa Italia | Genoa-Spal 0-0

GENOVA - Dopo il pareggio per 0 - 0 contro il Cittadella al debutto in Serie B Daniele De Rossi è pronto all'esordio inItalia in casa del Genoa . DDR e la Spal vogliono regalarsi la prima vittoria insieme e il passaggio del turno che porterebbe - ironia della sorte - l'ex centrocampista di nuovo all'Olimpico per ...... sedicesimo di finale diItalia : chi vince affronterà la Roma allo stadio Olimpico nel mese di gennaio. Fischio d'inizio alle ore 18, arbitra Santoro. Clicca qui per accedere al nostro...Nei sedicesimi di finale Genoa-Spal al Ferraris. Domani Spezia-Brescia al Picco. Giovedì a Marassi la Sampdoria riceve l'Ascoli ...DDR, dopo il debutto in Serie B, esordisce anche nel secondo turno della coppa nazionale: se vince affronta la "sua" Roma ...