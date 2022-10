(Di martedì 18 ottobre 2022) Latestuale con ilCovid di182022 con gli aggiornamenti deiin Italia nelle ultime ventiquattro ore. Prosegue l’appuntamento quotidiano con i numeri legati alla pandemia. Di seguito, i dati di ogniper quanto riguarda i nuovi casi, i decessi, i tamponi effettuati e i ricoveri in terapia intensiva deldi, domenica 16. Segui ilsu Sportface.it COME LEGGERE I NUMERI DELPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 DATI NAZIONALI DI: in attesa DATI NAZIONALI DI IERI: 13.493 nuovi, 93, 22.863 ...

SPORTFACE.IT

La circolare del ministero della Salute raccomanda inoltre la quinta dose per over 80 e fragili, dopo almeno 120 giorni dall'ultimo booster. L'indicazione è legata all'attuale quadro epidemiologico in ......per il pagamento della vincita deve essere presentato entro il termine di decadenza di sessanta giorni dall'affissione delUfficiale Numeri ritardatari Previsioni Aggiorna direttaqui ... LIVE - BOLLETTINO oggi, martedì 18 ottobre: contagi, morti e guariti regione per regione (DIRETTA) Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie. Il ministero: sì a vaccino insieme ad altri tranne vaiolo scimmie. LIVE ...La diretta live del Bollettino oggi, lunedì 17 ottobre: contagi, morti e guariti regione per regione (DIRETTA) ...