L’Italia pesca male Francia e Svizzera rivali durissime nel girone dell’Under 21

Leggi su sportface

(Di martedì 18 ottobre 2022), inutile girarci attorno. Forse poteva andare peggio, del resto eravamo in seconda fascia, forse no, fatto sta che anche questa volta agli Europei Under 21 gli azzurrini dovranno sudarsi anche il passaggio ai quarti di finale. I tempi in cui eravamo noi a dominare a livello continentale sono ampiamente finiti e oggi, tra poco spazio concesso ad alti livelli ai giovani talenti, e una povertà generale di materia prima a disposizione (non nella quantità, ma spesso nella qualità, anche se con picchi positivi e un lieve miglioramento), ci sono nazionali ben più attrezzate della nostra. Che pure nell’ultimo biennio ha fatto un importante salto di qualità, costruendo uno zoccolo duro nientee con uno stile di gioco che ambisce al predominio in campo, anche se spesso finiamo un po’ per ...