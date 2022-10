Listeria nel prosciutto cotto | ecco qual è il lotto ritirato I consigli dell’esperto per un consumo sicuro

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Wurstel, tramezzini al salmone, pancake, gorgonzola e adesso il. L’ultima allerta listeriosi riguarda undi “Altaità Dolce Dop 150g” a marchio Sapor di Cascina, il numero 223467, data di scadenza 20 ottobre 2022, venduto in esercizi Penny Market. Società produttrice la Motta Srl di Barlassina, nel Milanese, che ha effettuato il richiamo per «non conformità microbiologica: possibile presenza diMonocytogenes». Lo riporta il sito del ministero della Salute., «il richiamo interessa solo il/scadenza sopra indicato» L’avvertenza è di «non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita per la sostituzione o rimborso entro il 20 ottobre». Si precisa che «il richiamo ...