L'importanza di ampliare le competenze digitali delle donne (e come farlo gratuitamente)

(Di martedì 18 ottobre 2022) Con il supporto di IBM, la Community femminile di Woman at Business potrà accedere a un percorso formativo digitale pensato apposta per accrescere lecertificate del proprio profilo. Il programma Skillsbuild digital path: from zero to hero rappresenta un'opportunità in più per abbattere gli stereotipi di genere e colmare il gender gap salariale