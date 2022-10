Liga | giornata 9 | tris del Real al Barça | vince l’Atlético

Leggi su 11contro11

(Di martedì 18 ottobre 2022) IlMadrid trionfa nel Clásico contro il Barcellona, big match della9 di. I blancos staccano i catalani e restano in vetta da soli. Vincono anche Betis e Atlético, primo successo per Sampaoli sulla panchina del Siviglia mentre il Valencia ottiene solo un pareggio contro l’Elche ultimo in classifica.9:Madrid-3-1, Maiorca-Siviglia 0-1, Bilbao-Atlético 0-1, Betis-Almeria 3-1 IlMadrid si aggiudica il big match contro il Barcellona per 3-1 e resta da solo in vetta alla classifica, conquistando l’ottava vittoria in nove giornate. Per i blaugrana si tratta della prima sconfitta in questo campionato: si interrompe, dunque, la serie positiva di sette vittorie consecutive. Blancos in vantaggio al 12’ con ...