L’Europa tra grandi occasioni e ritorno dei nemici Il libro di Molinari

Leggi su formiche

(Di martedì 18 ottobre 2022) Per partecipare alla presentazione del, al Tempio di Adriano (18.30), l’ingresso è libero ma su prenotazione: chi vuole partecipare può scrivere a eventi.rizzoli@rizzolilibri.it Perle conseguenze dell’aggressione russa in Ucraina si articolano a partire da un primo e fondamentale shock: ildel nemico sul suolo del Vecchio Continente. Un concetto, quello di nemico, che sembrava archiviato per sempre con la fine della Guerra Fredda, e che oggi si riafferma in maniera inequivocabile. Ancora una volta si tratta di un’entità sovrana, uno Stato con un leader e un esercito, addirittura una grande potenza. Ciò che muove l’aggressione all’Ucraina è un’ideologia che ha degli obiettivi molto concreti, descritti senza riserve dal presidente Vladimir Putin nel suo intervento tv del 23 febbraio 2022: allontanare la Nato dai ...