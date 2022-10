L’Europa è al suicidio energetico | anche in Italia dovremmo fare come in Francia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Si prospettano tempi davvero durissimi per le classi proletarie e popolarine, che nonostante permangano per lo più disorientate ed afasiche e nonostante il lavorio infaticabile dei media e di certi presunti intellettuali volti costantemente da molto tempo a demolirne identità e unità, sopprimendo addirittura dal vocabolario comune alcuni terminiper l’appunto proletariato, e il loro significato, continuano tuttora a rappresentare la grande maggioranza del popolono. Il raddoppio dei prezzi dell’energia avrà effetti devastanti sui bilanci familiari, moltiplicando il numero di coloro che non riescono ad arrivare a fine mese necibandosi di alimenti per cani o gatti, e sul tessuto tipicamenteno delle piccole e medie imprese che sarà ulteriormente impoverito e impossibilitato ...