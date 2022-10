Letizia di Spagna spettacolare | abito da 2 617 euro | cascata di rubini e dettaglio fatale

Leggi su dilei

(Di martedì 18 ottobre 2022)diin viaggio di Stato in Germania seduce con unoda sera rosso fuoco, firmato Stella McCartney, che è una esaltazione alla sua bellezza statuaria. La Reina ha compiuto 50 anni lo scorso 15 settembre ed è più affascinante che mai. Anche se ill’ha tradita.di, tour in Germania Dopo aver incantato durante il primo incontro con il Presidente tedesco indossando un eleganteblu cobalto di Carolina Herrera,diha dato il meglio di sé per la cena di gala offerta da Frank-Walter Steinmeier, e sua moglie e la first lady, Elke Büdenbender al Bellevue Palace di Berlino.di, l’...