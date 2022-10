L' effetto valanga del caro energia | chi rischia di restare al buio

(Di martedì 18 ottobre 2022) Le famiglie sono in crisi, circa 5 milioni di italiani non hanno pagato almeno una bolletta e le piccole aziende fornitrici disono a rischio chiusura. Si teme undomino di proporzioni colossali

Più di un consumatore su due (51%) taglia la spesa nel carrello a causa della crescita record dei prezzi che ha ridotto il potere d'acquisto dei cittadini con un impatto sull'intera filiera agroalimentare. E' l'allarme lanciato dalla Coldiretti in occasione della Giornata dell'alimentazione che si è celebrata il 16 ottobre al mercato di Campagna Amica a Lecce.