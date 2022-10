Le scommesse sportive più popolari in Italia

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 18 ottobre 2022) Non esiste solo il calcio per gli appassionati di betting, nel cuore deglini c’è anche il tennis, che ha superato il basket Glini sono un popolo di scommettitori? Senza dubbio amano divertirsi con il betting sui siti legali, nelle agenzie e nei corner sotto casa. Ma quali sono lepiùqui in? La risposta a questa domanda non stupisce, dato che al primo posto tra gli sport su cui glini amano puntare c’è il calcio. Soprattutto con la ripartenza del campionato di Serie A, con l’Europa League, la Champions e i campionati mondiali alle porte, lo sport più amato è anche quello su cui si punta di più. Basta dare uno sguardo ai migliori siti di, citati su ...