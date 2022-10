Le due installazioni urbane che abbelliranno Bergamo | capitale italiana della Cultura 2023 assieme a Brescia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Luoghi di incontro e di socialità inclusivi, sostenibili e armoniosamente integrati nel contesto cittadino che trasmettano i valori di innovazione e operosità. Sono questi i criteri usati dal Comune di, Confindustriae GAMeC per scegliere le duechela città lombarda all’internoiniziativa. PiazzaLibertà ospiterà “Lights On”, dei designer greci Objects of Common Interest. Si tratta di un intervento temporaneo per omaggiare il tema...

Linkiesta.it

Gli ultimigoverni (Conte e Draghi) hanno praticamente eliminato la possibilità di opporsi a questo genere di, soprattutto per i sindaci, tuttavia ci sono ancora molte cose che ...... (Cesena, 1965), già noto per le suee per le sue incursioni musive nel mondo del pop,... LA MOSTRA DI PIVI E CAVALIERE A RAVENNA Così iartisti, sotto l'attenta cura di Daniele ... Le due installazioni urbane che abbelliranno nel 2023 Bergamo, capitale italiana della Cultura All'interno delle iniziative per Bergamo-Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, i designer Objects of Common Interest realizzeranno un progetto site-specific per Piazza della Libertà, mentre lo ...