Lazio | fiato sospeso per Immobile | esami strumentali alla ripresa

(Di martedì 18 ottobre 2022) ROMA -in casa, dove tutti aspettano l'esito deglia cui Ciroverrà sottoposto domani (mercoledì 19 ottobre) per conoscere la reale entità dell'...

ROMA -sospeso in casa, dove tutti aspettano l'esito degli esami strumentali a cui Ciro Immobile verrà sottoposto domani (mercoledì 19 ottobre) per conoscere la reale entità dell'infortunio ...A Roma Immobile tiene tutti colsospeso: risentimento al flessione per il bomber ... Atalanta -) JUAN MUSSO (frattura dello zigomo, rientro inizio 2023) DUVAN ZAPATA (lesione parziale al ...Dopo un giorno di riposo la squadra tornerà a lavorare in vista della trasferta sul campo dell'Atalanta. E nelle prossime ore il capitano conoscerà la reale entità del suo infortunio muscolare ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...