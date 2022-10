Lavrov | ' Non ha senso mantenere troppi diplomatici in Europa | li trasferiremo a

RaiNews

Sergeianticipa la riduzione dei diplomatici russi in missione nei diversi Paesi europei ... "ha senso ec'è desiderio di mantenere la precedente presenza nei Paesi Occidentali. Il ...1 ora fa: "Diplomatici russi nei Paesi occidentalihanno senso" Per la Russia 'ha senso' mantenere la precedente presenza diplomatica che nei Paesi occidentali, perché i diplomatici di ... Il ministro degli Esteri russo Lavrov al Consiglio di sicurezza Onu: Ucraina ormai nazista Sergei Lavrov anticipa la riduzione dei diplomatici russi in missione nei diversi Paesi europei precisando che il ministero degli Esteri a Mosca sta completando un `riorientamento geografico´ ...Guerra Russia-Ucraina, la diretta di oggi martedì 18 ottobre. Le sirene antiaeree sono scattate questa mattina in metà delle regioni ucraine: lo riporta la Tass, che cita ...