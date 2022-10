(Di martedì 18 ottobre 2022) Come mettere in contatto lealla ricerca di soluzioni diper i loro? Ci pensa, la start upaccelerata da LVenture che ha sviluppato una piattaforma in gradodi ...

Il Sole 24 ORE

Come mettere in contatto le aziende alla ricerca di soluzioni diper i loro dipendenti Ci pensa Hopp, la start upaccelerata da LVenture che ha sviluppato una piattaforma in gradodi risolvere il problema. Carlo Ciliberto di Hopp:"Hopp funge da singolo ...... dichiara di essere venuta a conoscenza delsolamente attraverso i media, perché nella ... però, sottolinea anche che bisogna saper leggere i risultati nel modo corretto: il viruscreato ... Lavoro ibrido, con Hopp la risposta per aziende e dipendenti - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Lavoro ibrido, sicurezza, AI e Azure. In occasione di Ignite 2022, Microsoft presenta l'evoluzione della proposta per un cloud più agile ...