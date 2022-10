L’attaccante fa sognare i tifosi azzurri | “Ho un debole per il Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 18 ottobre 2022) Attaccante serbo, potente e fisico nonché uno dei top scorer d’Inghilterra della scorsa stagione. Questo l’identikit di Aleksandar Mitrovic, attuale punta del Fulham oggi intervistata alla Gazzetta dello Sport. Tanti i temi trattati da Mitrovic al quotidiano rosa, da Vlahovic al suo possibile prossimo club. A fare scalpore però, le dolci parole del serbo per giallorossi ed, nella settimana antecedente alla sfida fra Roma e. Alexander Mitrovic (Photo by JAVAD PARSA/NTB/AFP via Getty Images) Mitrovic esce allo scoperto: “Ho unper i“Fui molto vicino alla Roma in passato, e per questo li supporto ancora oggi. Inoltre, in Italia mi affascina molto il, anche grazie alla straordinaria passione dei loro“. Queste le ...