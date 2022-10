L’atleta iraniana che ha gareggiato senza hijab a Seul è scomparsa

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il suo gesto aveva fatto il giro del Mondo. Elnaz Rekabi, atleta, avevaai Campionati asiatici della Federazione internazionale di arrampicata sportiva (disputati aindossare l’per coprire la propria testa. Un gesto simbolico per protestare contro la violenza sulle donne deflagrata – in Iran – dopo la morte di Mahsa Amini. Ora della donna si sono perse le tracce. Non risponde alle telefonate di parenti e amici e avrebbe lasciato l’albergo che la ospitata (in Corea del Sud) con due giorni di anticipo rispetto al previsto. E non è partita da sola, per fare ritorno in Iran, ma con tutti gli altri membri della federazione. Secondo fonti citate dalla BBC, alsarebbero stati sequestrati passaporto e telefono e ora sarebbe stata trasferita in ...