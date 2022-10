La Women’s Champions League 2022 2023 sarà su DAZN

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 ottobre 2022)si aggiudica i diritti per la/23, che vedrà impegnate Juventus e Roma Femminileha ottenuto i diritti per trasmettere la, che vedrà la Juve e la Roma tra le italiane impegnate. Di seguito il commento di Shay Segev, ceo diGroup. «Dopo il record di ascolti registrato lo scorso anno, con la finale che da sola ha registrato 4,1 milioni di live view,ha incrementato ulteriormente la leadership come destinazione principale per i tifosi del calcio femminile a livello globale. Siamo pronti a coinvolgere sempre più appassionati». L'articolo proviene da Calcio News 24.