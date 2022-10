La Russia si affida all' Iran | la confessione del diplomatico sul patto con Putin

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 ottobre 2022) L'ha stretto un accordo per fornire allamissili terra-terra, oltre che nuovi droni da impiegare in Ucraina. Lo hanno riferito a Reuters due alti funzionari e due diplomatici della Repubblica Islamica: l'intesa, hanno spiegato le fonti, è stata siglata lo scorso 6 ottobre, in occasione della visita a Mosca di due rappresentanti dei Guardiani della Rivoluzione e di un membro del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale di Teheran. «I russi ci hanno chiesto altri droni e quei missili balisticiiani con precisione avanzata, in particolare missili delle famiglie Fateh e Zolfaghar», ha detto uno dei diplomatici intervistati a conoscenza del contenuto della missione, che era stata guidata dal primo vicepresidente, Mohammad Mokhber. Ilha respinto le accuse dell'Occidente sulla rottura ...