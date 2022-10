La Russa “Meloni unica che può risollevare le sorti del Paese”

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “è l'che puòledel”. Così Ignazio La, presidente del Senato, a Porta a Porta su Rai1. “Quando la conobbi era già una brillante militante. Rappresenta per me una sorella minore, anche per l'affetto che reciprocamente c'è tra di noi. Non c'è solo una stima politica, ma vi è un sentimento sincero. Se c'è qualcuno che ce la può fare in Italia – ha aggiunto – è proprio. Sarei presuntuoso se dicessi che questo governo sarà in grado di affrontare tutte le difficoltà che ci sono. Tuttavia sono estremamente convinto delle capacità della. Per me avere atteggiamenti ‘informalì non è un comportamento sbagliato. Su questo, durante la mia presidenza, terrò a dare un'impronta personale, ...