La Russa | foto Mussolini? Che facciamo ' cancel culture' ?

...e ladi Benito Mussolini scomparirà da Palazzo Piacentini , sede del ministero dello Sviluppo Economico . Un caso che si allarga subito dopo, quando il presidente del Senato Ignazio La, ...Risponde così il presidente del Senato Ignazio Laa proposito della polemica sulladi Mussolini al Mise. . 18 ottobre 2022Il leghista dato come prossimo ministro dell’Economia scrive: «Si ricorda che il ritratto di Mussolini è anche a Palazzo Chigi nella galleria dei presidenti del Consiglio». Il presidente del Senato co ...Il ritratto rimosso dalla galleria dei ministri per evitare polemiche e strumentalizzazioni. Ma l'effige del Duce si trova anche nella galleria dei presidenti del… Leggi ...