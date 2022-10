La Russa | «Dimissioni da presidente dell’Inter Club? Semmai dal Senato»

(Di martedì 18 ottobre 2022) Ignazio Laha parlato all’Ansa al termine della conferenza dei capigruppo in merito al suo essere tifosoIgnazio Laha parlato all’Ansa al termine della conferenza dei capigruppo in merito al suo essere tifoso. Le sue dichiarazioni: «Mi hanno detto ‘ma ti dimetti da?’. Ho risposto che se c’è un’incompatibilità mi dimetto dadel». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ignazio Laè in tifoso sfegatato dell'Inter. La sua fede calcistica lo ha portato a scherzare coi giornalisti sul ruolo istituzionale che è chiamato a svolgere in questa legislatura: 'Mi hanno chiesto se ......che affiancheranno al vertice dello scranno senatoriale più alto del il neo eletto Ignazio La...Romeo come riconoscimento dell'efficacia del j'accuse col quale ha provocato a luglio le...Ignazio La Russa ha parlato all’Ansa al termine della conferenza dei capigruppo in merito al suo essere tifoso dell’Inter Ignazio La Russa ha parlato all’Ansa al termine della conferenza dei ...Continuano le proteste contro le elezioni di Lorenzo Fontana e La Russa. Il Governatore lombardo attacca De Luca.