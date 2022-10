(Di martedì 18 ottobre 2022) TORINO - Il derby per rimettersi in marcia; altre sette partite per confermarsi. La parola d'ordine in casaè continuità, sconosciuta finora in questa stagione vissuta, come la scorsa, in modo ...

Corriere dello Sport

... questa la road map che Massimiliano Allegri auspica porti alla definitiva. Il tecnico ha ritrovato la squadra nel passaggio più delicatosua storia juventina , dopo che si era ......recepire l'esigenza di molte persone come Stefania e Ivo e agevolare la possibilità didi ...bello e dal sano dovrebbe essere l'obiettivo di ogni amministrazione che ha a cuore le sorti... La rinascita della Juve: il piano di Allegri TORINO - Il derby per rimettersi in marcia; altre sette partite per confermarsi. La parola d’ordine in casa Juve è continuità, sconosciuta finora in questa stagione vissuta, come la scorsa, in modo pr ...Nel segno della rinascita "La Rosa di Gerico", l'ultima opera del regista e scrittore Eduardo Cocciardo disponibile nelle librerie.