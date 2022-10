(Di martedì 18 ottobre 2022) Anche dopo ilnon si arresta il fiume di lamentazioni della presunta intelligentia di sinistra, che a quanto pare – oltre a cantanti, attrici, presentatrici e giornalista varie – annovera anche autorevoli vignettisti, pronti ad attaccare il ciuccio. Stavolta non si tratta di Vauro ma del giovane emergente scrittore e disegnatore, creatura mediatica delle trasmissioni di Zoro e coccolatissimo opinion leader della sinistra radical non chic. In una intervista sulle pagine siciliane di Repubblica, dopo averlo interrogato a lungo sulla guerra, i curdi, la pace del mondo e i profughi in arrivo, a– al secolo Michele Rech – viene infine chiesto cosa pensi della situazione politicana e della vittoria della. E il vignettista non delude....

Secolo d'Italia

Da derubricare a pagliacciata goliardica, se i sostenitori di questanon pretendessero di essere presi sul serio. Ma funziona. Fa fico, è trendy. E così tocca leggere editoriali lunari ...... così come dovrebbe essere antitetico a cattolici, musulmani, indù o atei, è. Sì, portiamo ... La storia ci permette di sostenere entrambe le. Che il fascismo finisce sempre male per gli ... La ridicola tesi del "democratico" Zerocalcare: "Tornare al voto, Italia nel dramma con la destra" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La Bielorussia ha annunciato truppe comuni con la Russia. Lukashenko : 'La Nato valuta attacco anche nucleare contro di noi'. L'Unione Europea: 'Accuse infondate e inaccettabili'. Per il presidente bi ...