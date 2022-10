La politica californiana sui migranti | modello per altri Stati?

(Di martedì 18 ottobre 2022) “Siamo uno Stato… dove il 27% sono immigrati”. Così Gavin Newsom, governatore della California, dopo avere firmato una legge che permetterà a tutti i residenti del Golden State di ottenere una carta di identità statale applicabile anche a quelli senza documenti di autorizzazione legale di residenza in Usa. In California, come in, si

Avanti Online

... ancora diffusa tra i leader dell a Silicon Valley, che lasia, come ogni altra attività ...utopia della democrazia internettiana dei profeti "psichedelici" della controcultura, da ...Un compito questo che la Chiesa dovrebbe svolgere per prima per servire davvero lasenza ... Importante anche una causa di allevatori contro animalisti: una leggeimpone che tutti ... La politica californiana sui migranti: diventa modello per altri Stati Da quasi due secoli la California è sinonimo di terra promessa. Anche se non c’è più oro da cercare non ha perso l’epiteto di Golden State. I ...Saranno sanzionati i dottori che fanno "disinformazione" sul Covid rispetto alle linee del governo. Altro che «lo dice la scienza» ...