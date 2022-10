La lite poi la brutalità sulla bimba | cosa c' è dietro il massacro di Lola

RomaToday

...si sedeva e aveva davanti a sé una serie di televisori collegati tutti sulla concorrenza: quando gli altri andavano in pubblicità, Aldo fomentava la discussione, ci incitava alla; le prime ...... 39enne, commessa, riferiva di aver avuto poco prima una violentacon il compagno, sfociata in una vera e propria aggressione, durante la quale veniva colpita con un pugno alla spalla per... La lite tra vicini di casa finisce a colpi di accetta, grave un 36enne La principale indiziata del delitto di Parigi è una senzatetto algerina con problemi psichici. La confessione è arrivata subito dopo l’arresto ...MONSANO - E’ stato identificato dai Carabinieri della Compagnia di Jesi il giovane magrebino che, completamente ubriaco, avrebbe innescato una accesa lite col buttafuori della ...