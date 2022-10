(Di martedì 18 ottobre 2022) C’è mica una sola, ce ne sono tante, almeno una per squadra. E sono tutte complicate, un grumo di ricordi sentimenti idiosincrasie simpatie e antipatie che con lanon hanno nulla a che fare. A volte non si sa proprio con cosa hanno a che fare. Le geografie calcistiche sono ageografiche, sono una figura geometrica mai vista, un accumulo di spigoli che si protendono da un centro minuscolo. È fatta di città, a volte mezze città e metà antipatie e risentimenti che le rendono città più città delle altre. È così per i tifosi che guardano la partita. È così a volte anche per i giocatori che giocano la partita e che da piccoli sognavano di giocare la stessa partita con la stessa maglia che hanno addosso. Ce ne erano di più un tempo, qualcuno resiste ancora.è ...

Il Foglio

Per ogni squadra ci sono città più città delle altre, città dove si deve vincere. Il centrocampista del Milan sa che Verona è una di quelle C'è mica una sola, ce ne sono tante, almeno una per squadra. E sono tutte complicate, un grumo di ricordi sentimenti idiosincrasie simpatie e antipatie che con lanon hanno nulla a che ...Alla terza partita, la seconda vinta in trasferta in Champions League, tutta l'Europa -- ha capito che Napoli è tornata capitale, più di Parigi - pallonara - al pari di Londra ...... La geografia calcistica di Sandro Tonali Lorenzo, il figlio del difensore bianconero in passato tifoso granata, ha cambiato idea dopo l'addio dello Gallo che a fine contratto ha scelto di andare nella capitale da Mourinho ...(di Riccardo Pasini) – C’è un po’ di Parma nella Reggina capolista che arriva alla sfida del Tardini con alcuni suoi interpreti che hanno un passato con la squadra ducale. Sono ben 4 gli ex crociati ( ...