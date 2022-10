“La gente intorno rideva” | la velocista azzurra Zaynab Dosso sugli insulti razzisti ricevuti

... in quel capannone, a fare da custode: ci sono giorni vuoti e altri in cui lìsi muove un ... Il grosso delle riprese è avvenuto ad agosto, quando c'erano menoe meno fretta, non si sono ...Ladel settore diceva: 'Carino, ma non è la tua strada'. Taylor è stata la prima persona a ... E ti guardidicendo: 'Aspetta, è vero È un sogno Sta succedendo'. È come vedere la neve ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...