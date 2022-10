La Galleria BPER Banca in campo per i ragazzi del “Tortellante”

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) - Il catalogo della mostra su Antonio Ligabue finanzierà i progetti dell'Associazione modenese Modena, 18 ottobre 2022. Lascende incon una nuova iniziativa dove cultura e arte si sposano con solidarietà e inclusione. La mostra “Antonio Ligabue. L'ora senz'ombra”, inaugurata in occasione di Festivalfilosofia e aperta al pubblico fino al 5 febbraio prossimo, offre il catalogo, ricco di testi scientifici, documenti e immagini delle opere esposte, in cambio di una donazione libera e volontaria, a partire da 2 euro. Il ricavato andrà a favore del “”, l'Associazione di Promozione Sociale che nasce a Modena nel 2018 e che sostiene circa 25con il Disturbo nello Spettro Autistico e le loro famiglie. Con l'obiettivo di favorire il ...

