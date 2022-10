La Francia si ferma contro Macron I motivi dello sciopero

Leggi su formiche

(Di martedì 18 ottobre 2022) Aumentano lo scontento sociale e i problemi per il governo di Emmanuelin. Dopo settimane di scioperi delle raffinerie e i distributori di benzina del Paese, arsi sono i trasporti e gli insegnanti. L’aumento dei prezzi e la crisi energetica hanno provocato la paralisi di tre raffinerie (su sette) della Total Energies. Eric Sellini, coordinatore della Conferenza Generale del Lavoro, il sindacato del gruppo petrolifero, ha conto che si sonoti i lavori anche in cinque grandi magazzini dell’azienda. Lo, come riferisce France 24, ha generato gravi ritardi nell’operatività del settore nucleare, con conseguenze dirette nei servizi della Électricité de France (Edf). Il 50% delle 18 centrali elettriche francesi subisce gli effetti dei reattori fermi per ...