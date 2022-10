La foto di Benito Mussolini appesa al ministero dello Sviluppo economico

(Di martedì 18 ottobre 2022) Unaal centro della nuova polemica politica. Non uno scatto rubato in una riunione a porte chiuse, ma quella di. L'immagine del Duce è stata affissa all'interno della sede del...

UnadiMussolini , esposta in bella mostra tra i corridoi del ministero dello Sviluppo economico. Il Duce in una galleria di ritratti, ministro tra i ministri, avendo avuto la delega alle ...La Cgil: "Atto gravissimo e deplorevole" Pierluigi Bersani non vuole che la suae quella diMussolini stiano sulla stessa parete. La circostanza, che sulla carta sembrerebbe impossibile, ...La foto di Benito Mussolini esposta al ministero dello Sviluppo economico sarà tolta. Lo annuncia il Mise dopo che Pier Luigi Bersani aveva denunciato la vicenda. Dal ministero però precisano: “Un rit ...È scontro sull’esposizione a Palazzo Piacentini, che celebra i suoi 90 anni, di cornici con i volti di tutti i ministri che si sono succeduti alla guida del ministero. La Cgil: «Atto gravissimo e depl ...