La domenica in cui l’Italia sgrammaticata si è indignata per l’ignoranza di Fontana

(Di martedì 18 ottobre 2022) C’è la volta in cui, in un articolo su un discorso di D’Alema al congresso dei Ds, il vicedirettore mi aggiunse una «i» a «beneficenza»; quando la mattina diedi in escandescenze, chiamò l’altro vicedirettore, gli disse ma scusa ti avevo detto di guardare sul dizionario, quello rispose ah ma io ho guardato «efficienza», e mentre io mi davo fuoco concluse come sempre concludono gli analfabeti apicali: il dizionario non dice «sbagliato», dice «più raro». Nessun dizionario dice mai «sbagliato» di niente, come sappia chiunque si sia mai lanciato nella disperata impresa di provare a far parlare italiano a qualcuno dell’internet: a ogni somaraggine che fai notare, riceverai in risposta lo screenshot d’una pagina di dizionario descrittiva. I dizionari hanno smesso d’essere prescrittivi molto prima dei genitori. Ma non è della volta di «beneficienza», e del mio interrogarmi su come finisca a ...