La difesa europea delle infrastrutture sottomarine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Italia, Gran Bretagna, Francia e Unionestanno aumentando le risorse destinate a proteggere ledell’energia etelecomunicazioni, a seguito del recente sabotaggio del gasdotto Nord Stream. Come già riportato su queste colonne, la guerra con la Russia, e in particolare l’attacco al gasdotto, ha spinto diversi Paesi europei a rinnovare gli sforzi (già in parte presenti) per la protezionecritiche subacquee. La scorsa settimana il presidente francese Emmanuel Macron ha osservato: “possediamoessenziali al di là del nostro territorio: cavi, satelliti, gasdotti e oleodotti. Abbiamo rafforzato la loro sicurezza dall’inizio di questa guerra”. Il budget francese del 2023, che attualmente è in fase di ...

Affarinternazionali

...00; Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo,dalla erosione costiera in località ... lo schema di accordo di cooperazione per una rete regionale di reti europee " L'Unionein ......00; Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo,dalla erosione costiera in località ... lo schema di accordo di cooperazione per una rete regionale di reti europee 'L'Unionein ... Gli aerei di sesta generazione frammentano la difesa europea La Commissione europea ha adottato oggi il programma di lavoro per il 2023 con il quale definisce un’agenda coraggiosa per rispondere alle crisi attuali che pesano sulla vita quotidiana degli europei ...In casa Milan cambiano le gerarchie della difesa. Contro il Monza potrebbe essere ora di un debutto dal 1' di un nuovo arrivato ...