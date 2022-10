La crisi della carta stampata e le nuove vie del giornalismo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il mondo delè in piena. Secondo le previsioni più fosche, laavrebbe addirittura le ore contate. Due, forse tre anni al massimo. Quando se ne discute nelle redazioni, o nei circoli dei ben informati, l’atmosfera generale è lugubre, più tetra che mai, come se ci si trovasse al capezzale di un moribondo o di un malato terminale. E in effetti, con la chiusura di numerose edicole e il calo di interesse delle persone nei confronti dei giornalicei, ilsembra davvero trovarsi a un punto di svolta, e ben presto si troverà a dover decidere quale indirizzo prendere per evitare di soccombere. Ciò ha senso soprattutto per i giornalicei che non hanno ancora compiuto con successo la propria migrazione online, ...

TG Padova

Considera inoltre un "rischio" non possedere BTC come copertura, in ciò che definisce una "... a causapotenzialità rialzista" , ha illustrato: Alla domanda se fosse quindi d'accordo sul ...In tempi dieconomica, tra inflazione alle stelle e caro - bollette da record , investire i propri ... Secondo Davide Iacovoni , direttoresezione Debito Pubblico del ministero, si tratta di ... Crisi della ristorazione: a Caselle chiude la storica pizzeria 7 teste Martedì, 18 ottobre 2022 Home > aiTv > Dombrovskis: "Non sarà possibile proteggere tutti da crisi energetica" (Agenzia Vista) Strasburgo, 18 ottobre 2022 "Non sarà possibile proteggere tutti dalle ...Putin spera di piegare la resistenza ucraina con il ricatto di un inverno brutalle. Zelensky: "In una settimana la Russia ha distrutto il 30% delle ...