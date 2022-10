La campionessa iraniana Elnaz Rekabi che aveva gareggiato senza velo è stata arrestata | ecco dove si trova

Non si avrebbero più notizie da alcune ore delladi arrampicata Elnaz Rekabi , che la scorsa settimana ha partecipato ai Campionati asiatici in Corea del Sud senza l'hijab : lo riferisce la BBC persiana citando fonti a lei ...Non si hanno notizie di Elnaz Rekabi , ladi arrampicata sportiva protagonista di un gesto storico la scorsa settimana ai campionati asiatici in Corea del Sud: quello di gareggiare senza velo , senza hijab , obbligatorio ...La BBC ha contattato il Garden Seul Hotel, dove alloggiava il team iraniano, che avrebbe lasciato l'hotel ieri mattina diretto in Iran, anche se era previsto che la squadra rientrasse nel Paese domani ...Non si hanno più notizie della campionessa iraniana di arrampicata Elnaz Rekabi, che la scorsa settimana ha partecipato ai Campionati asiatici in Corea del Sud senza l'hijab: lo ...