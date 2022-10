Karim Benzema | nella serata di consegna del suo Pallone d' Oro | rievoca lo stile di Tupac

(Di martedì 18 ottobre 2022) L'attaccante del Real Madrid e della Francia,, è entrato ufficialmentestoria vincendo ild'Oro, l'ambito premio assegnato al miglior calciatore dell'anno. È il primo francese a vincere il prestigioso trofeo da quando Zinedine Zidane lo portò a casa nel 1998. La vittoria dinon era affatto inattesa. Dalla metà del 2021 ha segnato 44 gol in 46 partite e ha dato un contributo determinante al Real Madridsua vittoriosa cavalcata verso la Champions League e la Liga. Una doppietta che lo ha reso il candidato favorito alla vittoria di quest'anno.Aurelien Meunier/Getty ImagesA sorprendere, però, è stato il look che il 34enne ha sfoggiato per ritirare il premio durante la cerimonia di Parigi. Mentre ...

Florentino Perez, intervistato da "Cadena Ser" a margine della cerimonia di consegna del premio di "France Football" a, dribbla così i rumours su un Mbappè desideroso di lasciare il Psg,...Commenta per primo, fresco di vittoria del Pallone d'Oro , ha risposto a una domanda sul futuro a margine della cerimonia di consegna del premio: 'Futuro Mi ritirerò col Real Madrid, non ci sono altre ... Karim Benzema è il Pallone d'Oro 2022: i gol e i numeri da fenomeno 'Benzema un mix fra Ronaldo il Fenomeno e Zidane' PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - 'Le voci su Mbappè Nemmeno le leggo. Abbiamo un futuro ...L'attaccante francese Karim Benzema ha appena vinto il più importante premio individuale del calcio, ma il meritato riconoscimento non è stato una sorpresa. In compenso, ha attirato l'attenzione di tu ...