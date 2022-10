Juventus | un infortunato brucia le tappe | ecco quando può rientrare

(Di martedì 18 ottobre 2022) I bianconeri arrivano dal derby vinto contro il Torino che ha dato un po’ di fiducia dopo il periodo nerissimo, venerdì c’è l’Empoli PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La vittoria nel derby ha portato un po’ di sereno in casa. L’1-0 al Torino firmato Vlahovic ha diradato un po’ di nubi dopo Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

, la situazione a centrocampo Ci sono giocatori in scadenza di contratto, come Adrien ... torneranno indietro dai prestiti Arthur ,di lungo corso, e presumibilmente Zakaria ...Il centravanti belga,da circa due mesi per un problema ai flessori, è in prestito a ... Sulle sue tracce ci sarebbero anche Bayern Monaco e. Darmian sempre più jolly L'Inter del ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Alla Juventus il momento non è certo dei migliori e con una situazione decisamente in bilico, a cominciare dal tecnico e fino ...