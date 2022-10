Juve e Inter ci pensano troppo | anticipo dalla Premier

Si è chiusa con una sconfitta la straordinaria carriera di Gonzalo Higuain . L'Miami , la squadra della MLS in cui è approdato nel settembre 2020 dopo aver lasciato la ...e poi con la(3 ......anche la, con un solo punto a referto (Roma). A tre scontri diretti troviamo Atalanta e Lazio: 5 punti per i bergamaschi, 4 per i biancocelesti. Infine, a quattro match ci sono Roma ee a ...