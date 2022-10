Italia | qualificazione a Euro2024 | quando inizierà il percorso?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il sorteggio in terra tedesca si è svolto e l’ha scoperto le avversarie nel girone di. Saranno Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta gli ostacoli in questa corsa così importante che vede Roberto Mancini come detentore della brocca dopo aver sconfitto proprio gli inglesi a Wembley nelle finale di Euro2020. Ecco tutto quello che c’è da sapere., qualificazioni a: il calendario e come si può staccare il pass alla fase finale Gli azzurri di mister Roberto Mancini hanno scoperto le avversarie e, adesso, conoscono anche le date del loroche condivideranno, ovviamente, con il resto delle Nazionali impegnate in questa corsa verso la fase finale di. Il torneo che vede proprio ...