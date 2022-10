Ita | O' Leary Ryanair | ' così non può fare utili | è come Alitalia con un altro nome' **

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. - (Adnkronos) - "Ita ha festeggiato il primo anniversario ma ha ammesso perdite per centinaia di milioni di euro e già chiede nuovi interventi pubblici: alla fine è sempre la stessa storia di, con undiverso". Lo afferma all'Adnkronos l'amministratore delegato del GruppoMichael O', a margine della presentazione delle nuove rotte della compagnia sul nostro mercato. Sui bilanci in rosso della ex compagnia di bandiera, nessuna sorpresa, spiega O': "In questo settore è impossibile fasrese si riducono la flotta e le rotte. Perrispetto alla vecchiahanno dimezzato i voli ma non hanno tagliato del 50% il personale, il risultato è che hanno più personale per passeggero rispetto ad ...

Ernest, Ego Airways e Blue Panorama, senza contare che il futuro della neonata Airways, ex ... Anche perché i voli low cost non esisteranno più, lo ha detto proprio O', numero uno di Ryanair.