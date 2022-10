Iss | 76% italiani si sente ‘bene’ o ‘molto bene’ | meglio del 2008

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – Come giudicano gliil proprio stato di salute? A rispondere a questa domanda sono gli ultimi dati del sistema ‘Passi’ dell’Istituto superiore di sanità (Iss) relativi al biennio 2020-2021. “Risulta che la gran parte della popolazione adulta italiana, ben il 76%, lo giudica positivo dichiarando di sentirsi bene o molto bene. Una piccola percentuale (meno de 3%) riferisce di sentirsi male o molto male; la restante parte degli intervistati dichiara di sentirsi ‘discretamente'”, si legge nel report. Nela giudicare positivo il proprio stato di salute era 65,5% degli intervistati. I più soddisfatti della propria salute sono i giovani, “il 91% dei 18-34enni riferisce di star bene – evidenzia il report – mentre questa quota scende a 63% fra i 50-69enni, gli uomini (79% contro 73% nelle donne), le persone con un livello ...

