Agenzia ANSA

"Non spetta ne' agli australiani ne' a nessun altro decidere quale debba essere la capitale di. negli ultimi tremila anni Gerusalemme e' sempre stata la capitale die continuera' ad esserlo". Cosi' il premier Yair Lapid ha commentato la decisione dell'Australia di non riconoscere piu' Gerusalemme Ovest come capitale del Paese. "Chiedo a ogni leader ...... con Massimiliano Allegri nel mirino die tifosi per il disastroso inizio di stagione della ... col Maccabi in casa o anche in, a Firenze, tutte le situazioni di contropiede subito. Non ... Israele critica la marcia indietro dell'Australia su Gerusalemme - Mondo 'Non spetta ne' agli australiani ne' a nessun altro decidere quale debba essere la capitale di Israele. negli ultimi tremila anni Gerusalemme ...Il governo israeliano ha convocato per oggi l'ambasciatore australiano dopo la decisione di Canberra di tornare indietro sul suo riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele stabilito nel 2018. L ...