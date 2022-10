Iran | morta a 16 anni perché si rifiuta di cantare l' inno Giallo sull' atleta senza velo

La Bbc ha contattato il Garden Seul Hotel, dove alloggiava il team iraniano, che avrebbe lasciato l'hotel ieri mattina diretto in, anche se era previsto che la squadra rientrasse domani. In una ...... identificato come lo zio della 16enne, è apparso sulla televisione di Stato affermando che la nipote sarebbeper una patologia cardiaca congenita. Per l'ong con sede a OsloHuman Rights ...Una studentessa iraniana Asra Panahi, di 16 anni, è morta dopo un pestaggio da parte delle forze di sicurezza perché, assieme ad altre compagne di classe, si era rifiutata di cantare ...Nell'Iran travolto dalle proteste dopo la morte di Mahsa Amini, emerge un nuovo caso di repressione. La giovane Asra Panahi si era rifiutata, assieme ad altre compagne di classe, di cantare un inno de ...