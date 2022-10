Iran | il video della campionessa Elnaz Rekabi che gareggia senza velo Giallo sulla sua sorte

Ilche la ritrae gareggiare senza l'hijab ha avuto una larghissima diffusione sui social network, anche perché è stato diffuso mentre in" da settimane " vanno in scena proteste contro il ...Le autorità iraniane hanno risposto lanciando una serie di incursioni nelle scuole di tutto il paese la scorsa settimana, conche sembrano mostrare agenti che si fanno strada con la forza nelle ...«È l’ennesima terrificante notizia che arriva dall’Iran. Non dobbiamo lasciare sole le donne iraniane e tutto il popolo che si sta opponendo alla repressione del regime teocratico di ...Una studentessa iraniana Asra Panahi, di 16 anni, è morta dopo un pestaggio da parte delle forze di sicurezza perché, assieme ad altre compagne di classe, si era rifiutata di cantare ...