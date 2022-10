Iran | “arrestata l’atleta che ha gareggiato senza velo”

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sarebbe stataiana Elnaz Rekabi che domenica avevailai Campionati asiatici di arrampicata in Corea del Sud. Una scelta in segno di solidarietà con le proteste che da un mese vanno avanti indopo la morte della giovane Mahsa Amini, deceduta dopo essere statadalla polizia a Teheran con l’accusa di indossare male il. Dalla sera di domenica si sono persi i contatti con la climber, ha riportato il canale in farsi della Bbc citando una fonte vicina alla Rekabi. Le autoritàiane le avrebbero sequestrato passaporto e cellulare. Secondo il sitoWire, sarebbe stata portata direttamente all’aeroporto internazionale ...

