Iran | a 16 anni muore a scuola dopo un pestaggio della polizia | «Si era rifiutata di cantare l’inno»

(Di martedì 18 ottobre 2022) Asra Panahi, una studentessaiana di 16, sarebbe morta aunda parte. Secondo quanto riportato dai media locali, la ragazza si sarebbe, insieme ad altre compagne di classe, didedicato ad Alì Khamenei, guida suprema del Paese. A denunciare l’episodio è stato il Consiglio di coordinamento del sindacato degli insegnantiiani, secondo cui altre ragazze sono state portate in ospedaleil raid delle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi, le studentesse di decine di scuole in tutto il Paese si sono unite alle proteste per la morte di Mahsa Amini, la 22enne curda mortaessere stata arrestata ...

