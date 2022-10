Innovation Village Award 22 | ecco i 16 finalisti | finale il 27 ottobre a Napoli

Leggi su ildenaro

(Di martedì 18 ottobre 2022) BugsLife; The Laundry of the Future; Graphene Leather; Ohoskin; Robosan; Salute a Casa; Airlyn by Voicemed; Fidelio Medical; Ecolumiere; Mobilità sanitaria ecosostenibile; Tracce di posti; BioLu Smar Farm; The Running Republic; Dotzero – la scarpa riciclabile; Mosaic; Green Conservation dei Beni Culturali sono idi2022. Gli ultimi due sono stati decretati a Procida venerdì scorso, 14, nell’ambito della manifestazione “La cultura non isola”. I 16 progettisi contenderanno il premio IVnel corso della finalissima di questa quarta edizione, in programma venerdì 27alle ore 11:00 a Città della Scienza (), nell’ambito della manifestazione...