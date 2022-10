Inghilterra | bonus da 4 milioni di sterline a Southgate se vince il Mondiale

Calcio in Pillole

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", superper Southgate: se ...Dunque, quali quarti dobbiamo aspettarci La Nuova Zelanda dovrebbe chiudere come miglior prima, mentre l'deve sperare che il Canada non conquisti ilcon gli USA per superarla come seconda migliore seconda. Per i secondi posti, la probabile 'classifica' vede la Francia in pole position, ... Mondiali, ricco bonus per Southgate se l’Inghilterra vince La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Bonus Mondiali, allettante prospettiva per il CT inglese Southgate in vista di Qatar 2022, anche se la sua posizione non è per nulla salda.