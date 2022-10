Infortunio Zapata | Gasperini può sorridere | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 ottobre 2022)puòvisto che l’attaccante Duvansi è ripreso dal suoed è tornato ad allenarsi in gruppopuòvisto che l’attaccante Duvansi è ripreso dal suoed è tornato ad allenarsi in gruppo. L’attaccante colombiano è tornato parzialmente in gruppo e potrebbe rientrare tra i convocati per la sfida contro la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.